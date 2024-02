To już 7. edycja Budżetu Partycypacyjnego Młodzieżowej Rada Miasta Rybnika. Można zgłaszać swoje pomysły. Jest jeszcze nieco czasu OPRAC.: Ireneusz Stajer

12 marca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się prezentacja finałowych projektów z udziałem komisji Młodzieżowej Rady Miasta Facebook MRMRybnik

Rusza VII edycja Budżetu Partycypacyjnego Młodzieżowej Rada Miasta Rybnika. To unikalna okazja dla młodzieży szkół średnich w Rybniku, by wprowadzić pozytywne zmiany w swojej społeczności szkolnej. Nie ma co zwlekać! Macie czas do 8 marca, by zgłosić swoje pomysły i projekty - zachęca urząd miasta.