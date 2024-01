Szkoły i przedszkola w Rybniku z grantami na ogródki. Do dziewięciu placówek popłynie po 1000 dolarów. Co za to będzie można zrobić?

To drugi rok szkolnego programu ogrodniczego w Polsce, prowadzonego przez te międzynarodowe organizacje. Program ma na celu utworzenie lub ulepszenie ogrodów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają uczniowie ukraińscy. Ogrody szkolne zapewniają uczniom praktyczną możliwość nauki, tworzą małą społeczność klasową i pogłębiają przyjaźń wśród uczniów.

- Zakładanie i uprawa ogródków szkolnych to jeden ze sposobów zrównoważenia posiłków szkolnych i, przede wszystkim, praktyczna edukacja o zrównoważonej żywności. Narzędzie to pokazuje związek pomiędzy uprawą a późniejszą konsumpcją. Buduje świadomość młodzieży na temat znaczenia żywności pochodzenia roślinnego. Uprawa szkolnego ogródka to multidyscyplinarne podejście edukacyjne zgodne z polityką na rzecz zdrowia, bioróżnorodności, klimatu i bezpieczeństwa żywnościowego - mówi Monika Kubisz, która prowadzi w mieście projekty związane ze zrównoważoną żywnością.