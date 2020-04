Radna z Rybnika zaangażowana w szycie maseczek dla domów pomocy społecznej i szpitali

- Maseczki szyjemy dla szpitali, domów pomocy społecznej, jednostek podlegających pod Urząd Miasta Rybnika ( RSK, ZGM, OIKiP), czy PCK. Akcja się tak rozrosła, że na tą chwilę są już 22 panie, które szyją plus panie, które tną materiał. Dzielimy się na dwie grupy, bo sama nie dałabym rady. Mamy więc boguszowicką oraz ogólno-rybnicką - tłumaczy Brzózka.

- Osobiście różnym instytucjom przekazałam do dnia dzisiejszego ponad 2500 sztuk - dodaje Brzózka.

- Chcę zaznaczyć, że jest to akcja społeczna, wszystkie materiały do szycia pozyskujemy od Darczyńców, panie szyją bezpłatnie. Grupą boguszowicką koordynuje pani Nina Staszek-Dajka i tam również zostało już rozdysponowane ponad 3000 sztuk maseczek - mówi.