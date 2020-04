Gdzie kupić maseczki w Rybniku? Jednorazowe lub bawełniane? W jakiej cenie?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust poza domem wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazywał, że maseczka ma sens szczególnie, gdy rośnie liczba osób zakażonych bezobjawowo. Zdaniem lekarzy maseczki są ważniejsze niż rękawiczki jednorazowe, ponieważ ręce zawsze można umyć. Coraz więcej firm szyje maseczki, są dostępne w sklepach I aptekach, choć nie we wszystkich.

Maseczki o bardziej wesołych wzorach można dostać w sklepie rybnickiej firmy Regio, która oferuje maseczkę ochronną freestyle.

Maseczka ochronna dwuwarstwowa z kolorowym nadrukiem, ściśle dopasowująca się i przylegająca do twarzy. Wykonana z elastycznej, oddychającej tkaniny coolmax z możliwością dowolnego nadruku kosztuje 25,00 zł / szt. brutto.

Jak tłumaczą w Regio - to maseczka wielokrotnego użytku. Należy ją prać po każdym użyciu w min. temperaturze 60 ° C. Zaleca się wypranie nowego produktu przed pierwszym użyciem.

Dostępna w rozmiarach: męski - L, damski/młodzieżowy- M, dziecięcy - S. Można regulować długość tasiemki za uchem zawiązując ją krócej i chowając supełek w specjalnym kanale.

- Możesz wybrać jedną z naszych dotychczasowych realizacji lub wysłać dowolną własną grafikę - mówią w Regio.

Nasze maski nie są wyrobem medycznym. Żadna maseczka nie stanowią pewnej ochrony przed zakażeniem, natomiast ich noszenie pomaga spłaszczyć krzywą zachorowań, czyli obniżyć liczbę zachorowań w jednym czasie. Jest to istotne ze względu na to, iż pozwala na optymalizację wykorzystania sprzętu i personelu medycznego tak, by skuteczniej udzielać pomocy potrzebującym. Maseczka zabezpiecza ponadto noszącego przed odruchowym dotykaniem okolic twarzy dłońmi, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną powierzchnią. Zabezpieczenie twarzy dowolną maseczką zmniejsza prawdopodobieństwo transmisji bezobjawowej tłumaczą w Regio.

