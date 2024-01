Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Rybniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

RYBNIK. Maturzyści Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku ruszyli do tańca. W sobotę 27 stycznia, bawią się w restauracji Biały Dom w Czerwionce-Leszczynach. Wszystkim towarzyszą wyśmienite nastroje, bo to jeden z najważniejszych dniu w życiu tegorocznych maturzystów z Mechanika.

Która restauracja w Rybniku ma najlepsze oceny w mieście? Zastanawiasz się jaki lokal wybrać na dzisiejszy obiad lub kolacje? Kuchnia polska, włoska, tajska lub hiszpańska? Oto ranking 15 najlepiej ocenianych lokali gastronomicznych na Google w całym Rybniku - to one mają najwyższe noty.

CZERWIONKA-LESZCZYNY. To był niezwykle wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka w Domu Spokojnej Starości im. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bełku. Seniorzy, którzy tam na co dzień przebywają, otrzymali upominki od społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach. Na twarzach seniorów pojawiły się łzy wzruszenia.

ŚLĄSKIE. To nie jest dobra wiadomość dla tysięcy mieszkańców woj. śląskiego. W dniach od 22 do 26 stycznia 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu! Nawet 12 godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu? Sprawdź!

RYBNIK. Z takiego wypadku właściwie nie miała prawa wyjść żywa… 28 marca 2019 roku Ada prawie zginęła. Do dziś nie są znane przyczyny tragedii, nie było świadków. Samochód, którym podróżowała, na autostradzie A1 niedaleko Rybnika dachował i uderzył w betonową skarpę. Tak skończyło się dawne życie ukochanej córki śląskiego policjanta, wspaniałej dziewczyny, przed którą była przyszłość. Dziś pozostała walka o to, by odzyskała choć część zdrowia… Walka, której całkowicie poświęcili się rodzice Ady, a którą my możemy wesprzeć!