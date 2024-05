Prasówka 25.05.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

NIWIADOM. To już w sobotę 25 maja, niezmiennie w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu odbędzie się 10. Diktand Gŏdki Ślōnskij. Tekst przeczyta Grażyna Bułka - aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, znana ostatnio z monodramu „Mianujom mie Hanka”. Jury będzie przewodniczyła prof. Jolanta Tambor. Podczas sprawdzania prac wystąpi zespół Koher. Do wygrania cenne nagrody ufundowane m.in. przez europosła Łukasza Kohuta i senatora RP Piotra Masłowskiego.

RYBNIK. Ilu rybniczan pamięta jeszcze, że w mieście przez ponad 100 lat funkcjonował browar? Okazuje się, że niewielu. Centrum Handlowe Focus Park, które powstało w samym sercu miasta w miejscu dawnego browaru chce to zmienić i przypomnieć browarnicze tradycje Rybnika. Będzie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa. Dawny browar rybnicki zasługuje na to, żeby odkryć go na nowo. Dlatego w czerwcu w przestrzeni Focus Park otwarte zostanie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa.