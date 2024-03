Nietrzeźwy kierowca z Bytomia wjechał w ogrodzenie posesji w pow. rybnickim. Alkomat wykazał prawie 3 promile alkoholu

– Przestrzegamy przed tak nieodpowiedzialną jazdą. Jest to śmiertelne zagrożenie zarówno dla samego kierującego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Powinniśmy jeździć trzeźwi z prędkością dostosowaną do panujących warunków drogowych, takich jak natężenie ruchu, pogoda, czy stan nawierzchni. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Apelujemy do kierowców o zdrowy rozsądek i ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego. Przestrzegamy przed brawurą na drodze i jazdą „na podwójnym gazie". To śmiertelne niebezpieczeństwo! – zaznacza policja.