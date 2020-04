Mourad T. oczyszczony z zarzutu udziału w ISIS przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Mężczyzna czeka na deportację do Maroka

Mourad T. został skazany za przynależność do zbrojne organizacji terrorystycznej, jaką było Państwo Islamskie , a także posługiwanie się dokumentem ze sfałszowanymi danymi osobowymi i przewóz do polski niewielkiej ilości narkotyków. Przyznał się, że sfałszowane dokumenty udało mu się zdobyć w Austrii, a haszysz i marihuanę przywiózł ze sobą z Maroka.

- Sąd stwierdził, że dowody zebrane w tej sprawie nie były wystarczające do przypisania świadomego udziału w organizacji terrorystycznej Mouradowi T. Były to jedynie poszlaki, które w ocenie sądu odwoławczego można było interpretować inaczej - mówi sędzia Robert Kirejew.

Mourad T. nie wróci jednak na wolność. Decyzją administracyjną czeka on na deportację do Maroka. Niewykluczone również, że Prokuratura Krajowa wystąpi o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, który w takim wypadku rozstrzygnie, co dalej z Marokańczykiem.