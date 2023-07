Proces gangu kiboli GKS-u Jastrzębie wszedł w kolejny etap. Przesłuchano pierwszego świadka. Kobieta obciążyła sześciu oskarżonych

Proces gangu z Jastrzębia wszedł w kolejny etap. Rozpoczęto przesłuchania świadków

- Zaczęłam wciągać alfę, kupowałam to. Potem, czasem sprzedawałam. Na początku listopada zostałam zatrzymana z 10 gramami alfy w Kozach k. Bielska-Białej i byłam pięć miesięcy na sankcji. Areszt opuściłam w marcu 2020 roku - zeznawała przed sądem, dodając, że to właśnie w tym okresie miały przeciąć się drogi jej i niektórych z oskarżonych.

Zeznania kobiety obciążyły szóstkę oskarżonych

- Ja kupowałam u niego narkotyki na własny użytek. Wiem, że Ariel F. w środki narkotyczne zaopatrywał się u mężczyzny o ksywie „Koken”. To mężczyzna o imieniu Artur (oskarżony Artur K. - przyp. red). Słyszałam o nim, ale nie znam go osobiście. Ja raz byłam nawet u niego. Ariel F. chwalił się, że kupuje narkotyki u „Kokena” w ilości kilkuset gram. Za każdym razem Ariel brał towar od „Kokena” w ilości co najmniej 100 gram. Niejednokrotnie zawiozłam Ariela po towar do „Kokena”, jednak nie byłam przy tych transakcjach, czekałam w samochodzie - wskazywała w trakcie jednego z wcześniejszych przesłuchań, 38-latka, której mężczyzna narkotykami płacił nawet za wynajem mieszkania!

Nie tylko F. był jednak dilerem kobiety. Osobą, od której kupowała ona narkotyki był także Piotr B. „Błażej”. - To było latem, mogło to być przez parę miesięcy. On był kiedyś u mnie w domu i miał kokainę. „Błażej” sprzedawał narkotyki dalej, między innymi takiemu „Garnkowi” - (oskarżony Sebastian G. - przyp. red). On handluje narkotykami na cieszyńskim osiedlu. Od „Garnka” kupowałam alfę. Łącznie kupiłam od niego 100 g - wyliczała świadek, której jeszcze kiedy narkotyki sprzedał jej B., zdarzyło się też kupować alfę od Kamila W. „Kawy”.