Kibice ROW Rybnik mogą oddawać karnety. Czy warto? Jeśli otworzą stadiony wejdą tylko posiadacze karnetów

Po drugie: osoby, które nie oddają karnetu na zakończenie sezonu otrzymają od klubu unikatową koszulkę klubową.

Karnetowicze, którzy wyrażą taką chęć będą mieli także nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na facebooku, gdzie klub udostępniać będzie ekskluzywne materiały przedmeczowe, składy, wywiady z zawodnikami oraz transmisje z treningów – słowem wszystko to, do czego dostęp będą mieli także posiadacze „wirtualnego biletu” na stadion.

-To co się dzieje w całym kraju, sprawiło że wszyscy zaczęli oglądać każdą wydawaną złotówę już nie dwa, a trzy razy. My także. Dlatego też wystosowałem do Państwa prośbę, apel o niezwracanie zakupionych karnetów. Niech to będzie Wasz wkład, wasza cegła w to, byśmy wspólnie, tak jak wspominaliśmy w naszej akcji „przeżyjmydo90” mogli dotrwać do 90-tych urodzin ROW-u – mówi prezes KS ROW Rybnik.