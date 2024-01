Znamy mistrzów Rybnika w narciarstwie i snowboardzie. Zawody powróciły na Złoty Groń w Istebnej

W niedzielę 14 stycznia, już po raz szósty odbyły się Rybnickie Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. To wyjątkowa impreza, która po roku przerwy rywalizacja wróciła na stok Złoty Groń w Istebnej.

– Cieszymy się z powrotu na Złoty Groń. Stok pozwala ułożyć dłuższą i nieco bardziej wymagającą trasę, co – mam nadzieję – przypadnie do gustu rybniczanom. Tradycyjnie już wyłonimy mistrza Rybnika w narciarstwie i snowboardzie, klasyfikacja będzie przeprowadzona w sześciu kategoriach wiekowych. Wyróżnimy także najlepiej przebrane osoby oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika. Zawody są wyjątkowe pod jednym względem, wraz z nimi zainaugurowaliśmy program lojalnościowy MOSiR Rybnik Klub, polegający na zbieraniu naklejek na udział w naszych imprezach, co premiowane będzie nagrodami – powiedziała przed samymi zawodami Wiktoria Wistuba z Działu Organizacji Imprez Rozwoju Sportu i Promocji MOSiR-u.