W Rybniku pobiegli 5 kółek dla Szlachetnej Paczki. Wyjątkowy bieg, w którym nie liczył się końcowy wynik

- To bardzo duża satysfakcja. Pamiętam jedną sytuację, gdy jeden z potrzebujących cieszył się z otrzymanej pary butów. Dla nas to jest taka oczywista rzecz - zwykła para butów. Ale dla tego pana było to coś wyjątkowego, że otrzymał właśnie buty, których bardzo potrzebował - podkreśla Martyna Bojanowska.