Setne starcie drużyn. ROW Rybnik wygrał z Polonią Bydgoszcz w pierwszym meczu półfinału I ligi. Zabrakło liderów

Rybniczanie awansowali do półfinału po wyeliminowaniu Arged Malesy Ostrów. W drugim meczu, w Ostrowie Wielkopolskim, poważnej kontuzji uległ kapitan „Rekinów” Patrick Hansen. Duńczyk przeszedł operację odbarczenia rdzenia kręgowego, a następnie zespolenia kostki prawej nogi. Po wyjściu ze szpitala przechodzi rehabilitację, ale... postanowił w niedzielę wesprzeć swoich kolegów z drużyny i dostał od lekarzy „zielone światło” na przyjazd do Rybnika na mecz. W Polonii zabrakło jej lidera Wiktora Przyjemskiego. Ponieważ jest juniorem, goście - w odróżnieniu od ROW - nie mogli skorzystać z możliwości zastępstwa zawodnika. Również on wspierał kolegów z zespołu.

To był 100. mecz ligowy tych drużyn i od pierwszego wyścigu rozgrzał emocje kibiców. Podwójnie wygrali w nim gospodarze (5:1) - pierwszy był Patryk Wojdyło, a dwa punkty dzięki finiszowej szarży wywalczył Matej Zagar. W drugim biegu młodzieżowym doszło do groźnie wyglądającej kraksy, ale wszyscy się pozbierali i wzięli udział w powtórce, przegranej przez Rekiny 1:5. W trzecim biegu upadł Jan Kvech, reszta dojechała i rybniczanie przegrywali w meczu 8:10.