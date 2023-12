Jestem z Rybnika. Powstał wyjątkowy kalendarz prezentujący niezwykłych rybniczan - zobacz ZDJĘCIA

- Pasja to moja praca, praca to moja pasja - tak mówią bohaterowie tego kalendarza. To ogromna satysfakcja mieć takich mieszkańców i czerpać energię od ludzi, dla których życie staje się pasją – mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Cieszę się, że mamy takich mieszkańców. To wspaniałe, że wciąż znajdujemy nowe, ciekawe osoby do kolejnych edycji. Miasto tworzą ludzie – kiedy patrzę na ten kalendarz i jego poprzednie wydania wiem, że Rybnik ma ogromne szczęście, wygląda na to, że osób do kolejnych wydań nam nie zabraknie – dodawał prezydent.