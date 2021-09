Jak wyglądał Rybnik w czasie wojny? Te zdjęcia są unikatowe! Rozpoznasz nasze miasto?

Rybnik bronił się kilkoma działami. Kiedy więc po godzinie 9 rano okazało się, że całe miasto jest już zajęte, na rynek zmierzały tłumy, wśród których wielu wiwatowało na widok niemieckich wojsk. Widać to choćby na archiwalnych zdjęciach.

Sytuacja na całym Śląsku, także w Rybniku, w przededniu wojny była napięta i nerwowa. Przygotowania do obrony miasta toczyły się już w zasadzie od sierpnia. Z drugiej strony w mieście działała dobrze zorganizowana siatka agenturalna, którymi kierowała Abwehra. Napierających wcześnie rano 1 września żołnierzy niemieckich próbowano zablokować w kilku miejscach – w rejonie schronów bojowych na Wawoku czy przy dzisiejszej ulicy Zebrzydowickiej. Wśród obrońców Rybnika znalazł się skład 1. Batalionu 75. Pułku Piechoty oraz batalion Obrony Narodowej. Od strony Raciborza szła jednak 5. Dywizja Pancerna Wehrmachtu, która według źródeł liczyła ok 350 pojazdów. A Rybnik?

Bezpośrednio po zajęciu Rybnika okupant – przy ochoczej pomocy miejscowych Niemców, zwolenników Hitlera – przystąpił do urządzania placówek swojej władzy. Od pierwszych chwil okupacji rozpoczęły się też prześladowania mieszkańców Rybnika. Wkraczając do Polski hitlerowcy posiadali przygotowane wcześniej wykazy osób – miejscowej inteligencji oraz najbardziej aktywnych działaczy propolskich z różnych grup społecznych i zawodowych. Już w pierwszych dniach okupacji rozpoczęły się masowe aresztowania rybniczan. Do wiosny 1940 roku przeprowadzono trzy zmasowane akcje aresztowań i wywózki ludności cywilnej. Oczywiście aresztowania i wywózki pojedynczych osób miały miejsce przez cały okres okupacji. Jednocześnie w mieście zawiązywała się konspiracja, bo absolutnym nadużyciem byłoby napisanie, że wszyscy w mieście sprzyjali Niemcom.

W opanowanym przez Niemców mieście życie zaczęło się toczyć swoim biegiem. Szyldy w sklepach zmieniono na niemieckie, szkoły przekształcono, a objawy polskości likwidowano.