Gazyfikacja Rybnika. Golejów, Grabownia i Ochojec podłączy się przed sezonem grzewczym 2021

Trwają prace związane z gazyfikacją dzielnic Rybnika. Mieszkańcy Golejowa, Grabowni i Ochojca będą mogli podłączyć się do sieci przed sezonem grzewczym 2021.

Rybnik: Gazyfikacja w dzielnicach Spotkania z mieszkańcami dzielnic oraz przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa i Urzędu Miasta Rybnika zostały odwołane już dwukrotnie – w marcu i październiku z powodu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych obostrzeń. PSG proponuje nowe terminy: organizację spotkań w lutym 2021 r., a tydzień po spotkaniach – dyżury pracowników, którzy pomagaliby wypełniać odpowiednie wnioski, tak aby do końca marca 2021r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli podpisane umowy przyłączeniowe. Dyżury i spotkania w lutym będą oczywiście uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Tymczasem PSG odpowiedziała na pytania miasta dotyczące zaawansowania prac w dzielnicach, w których zapewnia, że nie występują żadne utrudnienia w realizacji gazociągów dla dzielnic Ochojec, Golejów, Grabowania i Kłokocin. I tak w dzielnicach: Golejów/Grabownia

Golejów/Grabownia wybrany został wykonawca prac, a planowany termin zakończenia robót PSG określa na wrzesień/październik 2021 r. Do wykonania będzie 25694 m sieci gazowej. Możliwe jest podłączenie przed sezonem grzewczym 2021/2022, zawarcie umów z mieszkańcami będzie musiało nastąpić do końca marca 2021 r.



Ochojec

Podobna sytuacja jest w Ochojcu, gdzie podpisano już umowę z wykonawcą robót, a do wybudowania do końca września przyszłego roku jest 14036 m sieci gazowej.



Kłokocin

Z uwagi na trwające jeszcze prace projektowe wykonawca robót nie został wybrany do realizacji inwestycji w dzielnicy Kłokocin. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie niezwłocznie uruchomione postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe. W tej dzielnicy do wykonania jest 8946 m sieci gazowej, a PSG zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby sieć gazowa została zrealizowana w 2021 r.

PSG przygotowało też szczegółową informację o tym, co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci gazowej oraz opracowało ulotkę ze schematem przyłączenia do sieci gazowej.

– W pierwszej kolejności do sieci gazowej mogą być podłączeni mieszkańcy posiadający nieruchomości bezpośrednio przy zaprojektowanych sieciach gazowych, na które posiadamy pozwolenie na budowę. Warunkiem przyłączenia jest zawarcie przez mieszkańca umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa. Natomiast nieruchomości dla których konieczna będzie kolejna rozbudowa sieci gazowej, np. ulica nieujęta w projekcie, druga linia zabudowy itp., będą analizowane indywidualnie na podstawie złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej – wyjaśniają pracownicy PSG. Warto dodać, że koszty przyłączenia do sieci gazowej to 2030,60 zł netto / 2497,64 zł brutto za przyłącze o długości do 15 m (każdy następny metr powyżej 15 m to koszt 72,56 zł netto / 89,25 zł brutto).

