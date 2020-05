Fryzjerzy nareszcie są! Przed salonami w Rybniku kolejki ZDJĘCIA

Zdezorientowani, zmęczeni, poturbowani hejtem rybniczanie. Co usłyszeliśmy z Polski, trudno będzie zapomnieć

To już dwa miesiące (9 marca) od kiedy nasz Rybnik, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, przekonał się, że znany dotąd jedynie z telewizji wirus jest już blisko. Że nie został we Włoszech, tylko ot tak, przyjechał do nas zwykłym autobusem. A dziś górnicy obrywają za nie swoje ...