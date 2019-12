Dzieci z Rybnika apelują do rządzących o walkę ze smogiem. Napisały list z życzeniami na Boże Narodzenie do władz województwa

W samo południe 20 grudnia przed gmachem Sejmu Śląskiego w Katowicach pojawili się przedstawiciele mieszkańców Rybnika. Kilkuosobowa grupa przyjechała tutaj jako delegacja rybnickich dzieci, które chciały przekazać świąteczne kartki zarządowi oraz członkom sejmiku.

Były to jednak kartki nietypowe. Znalazły się na nich życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz rysunki dzieci stworzone podczas konkursu "Dzieci rysują smog dla premiera". W ten sposób aktywiści kolejny raz przypominają politykom, że to oni odpowiadają za walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

- Codziennie rano zaczynamy dzień od sprawdzenia aplikacji smogowych, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle możemy otworzyć okna w mieszkaniu. Niestety w takich warunkach, w sposób skrzywiony muszą wychowywać się nasze dzieci - mówiła Joanna Bulandra z Rybnickiej Rady Kobiet.

Treść życzeń świątecznych, które znalazły się na kartkach, w imieniu swoich rówieśników odczytała Estera Szewczyk. Oto ona:

"Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a to przecież czas, kiedy płynie cała rzeka dobrych życzeń. Dlatego i my, rybnickie dzieci, życzymy Państwu, aby to był czas radości i nadziej na dobre jutro. My czasami już tej nadziei nie mamy, ale mocno wierzymy, że święta to czas magiczny, czas kiedy spełniają się marzenia, szczególnie tych najmniejszych.