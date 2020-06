Dzieci potrzebują ruchu. Połącz naukę ze sportem. W Rybniku są klasy interdyscyplinarne

Dla większości populacji najmłodszych członków naszego społeczeństwa, to szkoła jest podstawowym miejscem aktywności ruchowej. To szkoła, poprzez obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego, czy też dodatkowe zajęcia sportowe, umożliwia zaspokajanie tych potrzeb. Warto więc w okresie trwającej rekrutacji do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przyjrzeć się pod tym kątem ofercie edukacyjnej.

Dziewczynki i chłopcy w ramach 10 godzin wychowania fizycznego, biorą udział w zajęciach z rożnych dyscyplin sportu. Obowiązkowa ilość godzin zajęć nauczania wczesnoszkolnego jest uzupełniona zajęciami z gimnastyki – akrobatyki, judo, lekkiej atletyki, aerobiku i piłki nożnej. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły i prowadzone są przez specjalistów z danej dyscypliny. Harmonijny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka, bez nacisku na specjalistyczne ukierunkowanie sportowe, to cel główny koncepcji funkcjonowania tych klas – mówi Kaszyca.

Ważna kontynuacja

Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na konkretną dyscyplinę sportu SP 31 oferuje na drugim etapie edukacyjnym.

– W tym roku szkolnym funkcjonują już klasy sportowe i mistrzostwa sportowego w klasach 6-8. Trwa nabór do klas 4-6. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że SP 31 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, gdzie funkcjonują również klasy sportowe o profilu piłki nożnej i siatkówki na poziomie licealnym. Spora część absolwentów SP 31 kontynuuje naukę w V LO w ramach tego samego zespołu szkół – dodaje dyrektor SP 31, informując jednocześnie, że nabór do klasy I interdyscyplinarnej trwa do 3 czerwca, a do klas IV-VIII do 5 czerwca.