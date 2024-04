Druga tura w Rybniku. Tomasz Pruszczyński zapowiada, że nie zagłosuje na Piotra Kuczerę

Zdaniem Pruszczyńskiego, kandydat na prezydenta Andrzej Sączek i jego sztab prowadzą rozmowy o współpracy i przyszłości Rybnika z Tomaszem Pruszczyńskim i Lepszym Rybnikiem.

- Sztab BSR gratuluje wyniku i też jesteśmy w kontakcie. Co robi Piotr Kuczera? Nie ma zamiaru się spotkać aby porozmawiać o współpracy. Nie jest w stanie usiąść do stołu i podyskutować o przyszłości Rybnika. Zresztą już kilka razy z nim siedziałem przy stole i zawsze było to samo. Puste słowa, frazesy, z których potem nic nie wynikało. Także sorry Piotr, nie masz mojego głosu w drugiej turze - wskazał Pruszczyński.