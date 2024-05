Czereśnie na rybnickim targu droższe niż złoto?! Zobacz, ile kosztują owoce, warzywa i kwiaty - zdjęcia Barbara Romańczuk

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile tak naprawdę kosztują produkty na lokalnym targowisku? Czy ceny są konkurencyjne w porównaniu do supermarketów? A może to właśnie na straganach znajdziemy najlepsze oferty? Postanowiliśmy to sprawdzić! Ruszyliśmy na rybnickie targowisko, aby przyjrzeć się cenom owoców, warzyw i kwiatów. Czy faktycznie można tu zaopatrzyć się taniej niż w sklepach? Zobaczcie ceny z różnych stanowisk.