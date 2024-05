Pierwsza komunia święta... i rewia mody! Oto jak ubrali się do kościoła - SZOK! Suknie księżniczki, mini... - a gdzie wymiar duchowy?

Pierwsza komunia... jak rewia mody! Zobaczcie sami

- Rodzinę mamy dużą i komunia nie może wyjść po dziadowsku. Kosztują sala w lokalu, obiad i kolacja. Goście przyjadą nawet z Kielc i trzeba ich przenocować. Na sucho też nikt nie będzie świętować. I jeszcze za film i zdjęcia trzeba zapłacić. Sześć tysięcy może nie starczyć... - tak w 2010 roku o komunii swojego dziecka mówiła zadłużona rodzina spod Torunia.

Czy coś się do tego czasu zmieniło? Malkontenci powiedzą, że tak - na gorzej! Przepych, blichtr, próżność - to widać czasami w modzie komunijnej, szczególnie sukniach dziewczynek. Do tego prezenty za grube tysiące, sala weselna z DJ-em itd.

Zobaczcie najdziwniejsze komunijne zdjęcia i memy. Wesele, hej!: