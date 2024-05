Przegląd prasy Rybnik 23.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rybniku

Referat Gospodarki Komunalnej rybnickiego Urzędu Miasta wydaje petentom nasiona łąk kwietnych. Miasto świętuje w ten sposób obchodzony niedawno dzień pszczół. Żeby otrzymać nasiona trzeba jednak spełnić pewne warunki. A mianowicie, przynieść do magistratu, elektrośmieci. Akcja trwa jeszcze przez dwa dni - do 24 maja.

Co najmniej trzy pożary, w tym dwa jednego dnia i jeden, w wyniku którego spaliło się 7 kontenerów na śmieci ma na swoim koncie 60-latek, który wpadł w ręce rybnickich policjantów. Mężczyznę rozpoznał zastępca komendanta komisariatu w Boguszowicach. To właśnie w tej rybnickiej dzielnicy, podkładał on ogień pod śmietniki. To kolejny podpalacz zatrzymany w tej części miasta.

Druhowie z Rybnika-Niewiadomia już wkrótce będą mogli rozgościć się w swojej nowej siedzibie, wybudowanej w ramach projektu ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. „Pomóż nam pomagać Tobie – budowa remizy strażackiej” – to projekt, który zyskał najwięcej głosów rybniczan w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie w ramach rybnickiego budżetu obywatelskiego 2022.