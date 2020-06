Chirurgia dziecięca w szpitalu w Rybniku zamknięta z powodu koronawirusa

SOR w Rybniku zamknięty co najmniej do środy. Karetki nie przywożą tu nadal pacjentów

Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Rybniku pozostanie zamknięty co najmniej do środy 24 czerwca. SOR w Rybniku wstrzymał pracę w sobotę, ponieważ u jednego z pracowników stwierdzono koronawirusa. Karetki nie przywożą pacjentów do WSS nr 3...