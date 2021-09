Bestialstwo w Rybniku! Zakatowali i zakopali kilkudniowe szczeniaki. Rybniczanom grozi do 3 lat odsiadki Barbara Kubica-Kasperzec

Bestialstwo - tylko tak nazwać można to, co zrobili dwaj mężczyźni z Rybnika. Zabili i zakopali cztery kilkudniowe szczeniaki. Teraz mogą posiedzieć za to nawet 3 lata.