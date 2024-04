Andrzej Sączek, kandydat PiS na prezydenta Rybnika przed drugą turą rozdaje rybniczanom numer telefonu. Będą się mogli z nim skontaktować

Andrzej Sączek kandydat PiS na prezydenta Rybnika przed drugą turą wyborów widzi pozytywne symptomy dla swojej kandydatury

Popierany przez PiS, będący obecnie radnym Andrzej Sączek pomimo mniejszej liczby oddanych na niego głosów w wyborach prezydenta, nie uważa, że byłby na straconej pozycji. Podkreśla, że w wyborach do Rady Miasta pokonał Piotra Kuczerę, co uważa za pozytywny symptom.

W przeciwieństwie do poprzednich wyborów samorządowych z 2018 roku, w obecnych, tegorocznych wyborach prezydenta w Rybniku dojdzie do drugiej tury. Zmierzy się w niej urzędujący prezydent Piotr Kuczera, który wygrał pierwszą turę oraz Andrzej Sączek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Program Andrzeja Sączka mają tworzyć rybniczanie i szeroko pojęta koalicja

To właśnie bowiem m.in. z ich pomysłów chce czerpać Andrzej Sączek, gdyby został prezydentem Rybnika. - Ten program, który mam to jest tylko część. Ten program będzie kontynuowany przez pięć lat mojej kadencji i kolejne pięć lat mojej drugiej kadencji, jeśli wygram i pozwolicie mi tworzyć Rybnik, takiego jak wy chcecie - mówi Andrzej Sączek, odpowiadając przy okazji na zarzuty konkurencji, że może on zamykać się na pewne drogi np. pozyskiwania pieniędzy dla miasta.

Andrzej Sączek rozdaje rybniczanom numer telefonu. Mieszkańcy będą mogli się z nim skontaktować

Bezpośredni kontakt z rybniczanami Andrzej Sączek ma mieć dzięki przekazywanemu przez niego mieszkańcom numerowi telefonu. To element akcji "Zadzwoń do prezydenta" kandydata PiS, która - według zapowiedzi - ma być jedną z kilku przed wyborczą dogrywką w drugiej turze. Wizytówki z numerem do Andrzeja Sączka trafiły już do pierwszych mieszkańców Rybnika.