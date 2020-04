Wypadek rowerzysty w Połomi. Reanimowali policjanci z Rybnika i strażak ze Świerklan

3-letni chłopczyk z Rybnika włożył rękę do maszynki do mięsa. Jest w szpitalu w Katowicach ZDJECIA

Wracamy do koszmarnego wypadku, do którego doszło w wielką sobotę 11 kwietnia w Rybniku. W czasie świątecznych przygotowań, pod nieuwagę rodziców, trzyletnie dziecko włożyło rękę do maszynki do mięsa. Śmigłowiec LPR przetransportował cierpiącego chłopca do szpitala w Katowicach L...