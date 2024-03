Wybory 2024 w Rybniku. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. KANDYDACI na radnego w Rybniku - zobacz listy!

Wybory 2024 w Rybniku. Kto jest na listach do Rady Miasta w Rybniku? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Rybnika? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

RYBNIK Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do rady miasta Rybnika?



Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Rybnika

Okręg wyborczy 1.

Liczba mandatów: 7

Zasięg: Rybnik: 3 Maja, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Aleksandra Gierymskiego, Alojzego Szewczyka, Andrzeja Frycza‑Modrzewskiego, Antoniego Staiera, Arki Bożka, Armii Krajowej, Astrów, Bartników, Batalionów Chłopskich, Bernarda Kuglera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Leśmiana, Borki, Borowa, Bratków, Bronisława Czecha, Byłych Więźniów Politycznych, Cegielniana, Chryzantem, Chwałęcicka, Cisowa, Cmentarna, Cystersów, Długa, Długosza, Dożynkowa, dr. Mariana Różańskiego, Dróżka Profesora Libury, Dworcowa, Dworek, Dworska, Dzikiej Róży, Ekonomiczna, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Energetyków, Falista, Fiołkowa, Franciszka Chrószcza, Franciszka Rybnickiego, gen. Hallera od nr 1 do 17Z nieparzyste i od nr 2 do 12Z parzyste, gen. Jana Sadowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Gliwicka, Głogowa, Gminna, Golejowska, Gontowa, Goździków, Górna, Grodzka, Grottgera, Gzelska, Handlowa, Heleny Marusarzówny, Henryka Mikołaja Góreckiego, Henryka Wieniawskiego, Hotelowa, Hutnicza, Imbirowa, Jadwigi i Feliksa Białych, Jałowcowa, Jana Dobosza, Jana III Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Kotucza od nr 1 do 37Z, Jana Matejki, Jankowicka od nr 1 do 39Z nieparzyste i od nr 2 do 64Z parzyste, Janusza Korczaka, Janusza Kusocińskiego, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jaworowa, Jeana Chalotta, Jesionowa, Jodłowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Piłsudskiego, Józefa Poloka, Józefa Poniatowskiego, Juliusza Ligonia, Kalinowa, Karłowa, Karłowicza, Kasprowicza, Kazimierza Tetmajera, Klasztorna, Klonowa, Komisji Edukacji Narodowej, Konstantego Damrota, Konwalii, Koralowa, Kościelna, Kościelny, kpt. Leopolda Janiego, Krajobrazowa, Krótka, ks. dr. Brudnioka, ks. dr. St. Siwca, ks. Emila Szramka, ks. Jana Pojdy, ks. Józefa Szafranka, ks. Konrada Szwedy, Książenicka, Kuźnicka, Laurowa, Lawendowa, Lechicka, Legionów, Leszczyńska, Liliowa, Lipowa, Lisia, Ludowa, Ludwika Solskiego, Łabędzia, Łączna, Łony, Łowiecka, Łukowa, Magnolii, Majątkowa, Makowa, Maksymiliana Basisty, Maksymiliana Dudka, Mała, Mariańska, Marii Skłodowskiej‑Curie, Marynarska, Marysieńki Sobieskiej, Mglista, Miejska, Mikołaja Gogola, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Mikołowska od nr 1 do 55Z nieparzyste i od nr 2 do 74Z parzyste, Milenijna, Miła, Miodowa, Młynek, Młyńska, Morwowa, Myśliwska, Na Górze, Nad Potokiem, Nad Zalewem, Nadbrzeżna, Niemodlińska, Obwiednia Południowa od nr 1 do 23Z, Obwiednia Północna, Ofiar Terroru, Ogródki, Okrężna, Oliwkowa, Olszowa, Opalowa, Owocowa, Parkingowa, Pawła Hanaka, PCK, Pelargonii, Piaskowa, Piasta, Piastowska, Pilchowicka, Piotra Kolonki, Piotra Wysockiego, Piwonii, Plac Jana Pawła II, Plac Rodziny Machoczków, Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza, Pniowska, Pocztowa, Pod Wałem, Podgórna, Podhalańska, Podleśna, Podmiejska, Polan, Poremby, Powstańców Śląskich, Północna, Pryszczyny, Pszczela, Pszenna, Raciborska od nr 1 do 13Z nieparzyste i od nr 2 do 22Z parzyste, Robotnicza, Romualda Traugutta, Różana, Rubinowa, Rudzka, Rybacka, Rybnicka, Rynek, Rynkowa, Rzeczna, Saint Vallier, Sąsiedzka, Sienna, Sikorek, Skowronków, Słonecznikowa, Stalowa, Stanisława Staszica, Stanisława Wolnego, Stefana Czarnieckiego, Storczyków, Strąkowska, Strefowa, Stroma, Strzelców Bytomskich, Strzelecka, Sucha, Sybiraków, Szczygłów, Szeroka, św. Antoniego, św. Huberta, św. Jana, św. Józefa od nr 2 do 22Z parzyste i od nr 86 do końca parzyste i od nr 77 do końca nieparzyste, św. Maksymiliana, Tadeusza Boya‑Żeleńskiego, Tadeusza Kościuszki, Teofila Bieli, Teofila Brzozy, Tęczowa, Tulipanów, Turystyczna, Tylna, Uczniowska, Walecznych, Waltera Larysza, Weteranów, Widok, Wiejska od nr 1 do 7Z nieparzyste, Wielopolska od nr 5 do końca nieparzyste i nr parzyste, Wierzbowa od nr 1 do 25Z nieparzyste i od nr 2 do 20Z parzyste, Wieżowa, Wiklinowa, Wiktora Poloczka, Wilcza, Willowa, Wiosenna, Wiosny Ludów, Wiślana, Wiśniowa, Wita Stwosza, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta od nr 1 do 11Z nieparzyste i od nr 2 do 8Z parzyste, Władysława Webera, Wodna, Wodnika, Wojciecha Korfantego, Wojska Polskiego, Wolności, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Wyzwolenia, Za Komendą, Za Wiaduktem, Zagrodniki, Zajezdna, Zajęcza, Zamkowa, Zofii Nałkowskiej, Zwonowicka, Żaglowa, Żołędziowa od nr 84 do końca, Żużlowa, Żwirki i Wigury

Okręg wyborczy 2.

Liczba mandatów: 6

Zasięg: Rybnik: Anieli Krzywoń, Astronautów, Bagnista, Błękitna, Boguszowicka, Bracka, Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste i od nr 18 do końca parzyste, Brzezińska, Buchalików, Cedrowa, Chłodna, Ciasna, Cicha, Cyprysowa, Czwartaków, Dębowa, dr. Józefa Rostka, Emila Drobnego, Fabryczna, gen. Stanisława Szeptyckiego, Gospodarcza, Gotartowicka, Grabowa, Gronowa, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Łukasiewicza, im. Emila Pawlasa, Jana Karskiego, Jasna, Jastrzębska, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesienna, Jędrzeja Śniadeckiego, Józefa Elsnera, Józefa Lompy, Juliusza Słowackiego, Jutrzenki, Kadetów, Kamila Baczyńskiego, Karola Miarki, Kłokocińska, Kogucia, Komunalna, Kosmonautów, Kosynierów, Krucza, ks. Pawła Pośpiecha, Księdza Henryka Groborza, Ligocka, Mariana Rejewskiego, Marii Konopnickiej, Michała Grażyńskiego, Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Mokra, Niska, Nowomiejska, Orla, Osiedle Różane, Oskara Kolberga, Partyzantów, Patriotów, Pierwszej Brygady, Pochyła, Pogodna, Pokoju, Poligonowa, Południe, por. Kazimierza Ogrodowskiego, prof. Tomasza Strzembosza, Prosta od nr 113 do końca nieparzyste i od nr 62 do końca parzyste, Przejazdowa, Przemysłowa, Przyjaźni, Ptasia, Radosna, Rajska, Rybna, Rycerska, Sadowa, Samotna, Skośna, Słoneczna, Sołtystwo, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Małachowskiego, Stara, Stawowa, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64Z, Strażacka, Studzienna, Sygnały, Sztolniowa, Szybowcowa, św. Wawrzyńca, Tadeusza Rejtana, Urocza, Wazów, Wąska, Węglowa, Wielopolska od nr 1 do 3Z nieparzyste, Władysława Kuboszka, Włościańska, Wojciecha Bogusławskiego, Wolna, Wronia, Wróblewskiego, Xawerego Dunikowskiego, Za Torem, Zadumy, Zakątek, Zapłocie, Zbożowa, Zgodna, Ziemska, Ziołowa, Zuchów, Żelazna, Żniwna, Żołnierza, Żorska, Żurawia

Okręg wyborczy 3.

Liczba mandatów: 6

Zasięg: Rybnik: 1 Maja, Adolfa Dygasińskiego, Akacjowa, Aleksandra Puszkina, Anny Stefek, Augustyna Kwiotka, Barbary, Barbórki, Beskidzka, Bieszczadzka, Boczna, Bolesława Krupińskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Prusa, Bolesława Śmiałego, Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115Z nieparzyste i od nr 2 do 16Z parzyste, Chałubińskiego, Chełmońskiego, Chwałowicka, Cienista, Dąbrowy, dr. Jana Adamskiego, Działkowców, Ernesta Mruli, Feliksa Nowowiejskiego, Frontowa, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Gabrieli Zapolskiej, Garbocze, gen. Andersa, gen. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Okulickiego, Górnicza, Górniczego Stanu, Górnośląska, Grota Roweckiego, Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96Z parzyste, Gustawa Morcinka, Harcerska, Hetmańska, Hugona Kołłątaja, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Mościckiego, Ignacego Paderewskiego, Jabłoniowa, Jagiellońska, Jagodowa, Jana Chryzostoma Paska, Jana Dzierżonia, Jana Kazimierza, Jana Rericha, Jana Skrzetuskiego, Jana Woronicza, Jana Wyglendy, Jana Zamojskiego, Jerzego Giedroycia, Jerzego Malchera, Joachima Lelewela, Józefa Pukowca, Józefa Rymera, Józefa Szulika, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Kossaka, Kaktusowa, Kamienna, Karlika, Karola Chodkiewicza, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Konstantego Ildelfonsa Gałczyńskiego, Kopalniana, Kornela Makuszyńskiego, Kowalczyka, Kożdoniów, Kręta, ks. Jana Śliwki, ks. Norberta Bończyka, ks. Piotra Skargi, Kupiecka, Leopolda Staffa, Letnia, Lokalna, Lotników, Ludomira Różyckiego, Ludwika Zamenhofa, Marklowicka, mjr. Brunona Janasa, mjr. Władysława Mażewskiego, Modrzewiowa, Niedobczycka od nr 106 do końca, Niepodległości, Niewiadomska, Nikodema Sobika, Nowa, Obrońców Pokoju, Obywatelska, Odległa, Odrodzenia, Ogrodowa, Olszycka, Orzechowa, Parkowa, Pawła Mojżesza, Pawła Semana, Pod Hałdą, Pokładowa, Popielowska, Prosta od nr 1 do 111Z nieparzyste i od nr 2 do 60Z parzyste, Przewozowa, Przyjemna, Raciborska od nr 181 do końca nieparzyste i od nr 192 do końca parzyste, Racławicka, Radziejowska, Rozstajna, Skalna, Składowa, Słowiańska, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Worcella, Stanisława Żółkiewskiego, Staromiejska, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca, Strzelców Podhalańskich, Sudecka, Szczerbicka, Sztygarska, Szyb Marcin, Szybowa, Śląska, Średnia, Świerklańska, Tkoczów, Tomasza Zana, Torowa, Trzech Krzyży, Ustronna, Weroniki, Wiertnicza, Wincentego Kadłubka, Wisławy Szymborskiej, Wjazdowa, Władysława Orkana, Władysława Warneńczyka, Wodzisławska od nr 211 do końca nieparzyste i od nr 204 do końca parzyste, Wołodyjowskiego, Wrębowa, Wrzosowa, Wyrobiskowa, Zacisze, Zagłoby, Zakole, Ziemowita, Złota, Związkowa, Zwycięstwa, Zygmunta Starego, Źródlana, Żołnierzy Września, Żwirowa

Okręg wyborczy 4.

Liczba mandatów: 6

Zasięg: Rybnik: Alfonsa Zgrzebnioka, Antoniego Woryny, Barwna, Basztowa, Bohaterów Westerplatte, Bratnia, Brzozowa, Budowlanych, Bukowa, Chabrowa, Cypriana Kamila Norwida, Czekoladowa, Daleka, Dąbrówki, Dolna, Droga Regionalna, Floriańska, Franciszka Pilarczyka, Franciszkańska, Gajowa, gen. Hallera od nr 19 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, gen. Janke‑Waltera, gen. Józefa Bema, gen. Kazimierza Pułaskiego, Głucha, Gołębia, Graniczna, Gruntowa od nr 98 do końca parzyste, Grunwaldzka, Grzybowa, Gwarków, Hoża, Jana Kotucza od nr 38 do końca, Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 do końca parzyste, Jarzynowa, Józefa Cyrana, Juliana Tuwima, kard. Bolesława Kominka, Kasztanowa, Kilińskiego, Komuny Paryskiej, Konrada Winklera, Kosów, Krakusa, Krzywa, Krzyżowa, ks. Henryka Jośki, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Piotra Ściegiennego, Kwiatowa, Lektorska, Leśna, Liściasta, Ludwika Zdrzałka, Łanowa, Łąkowa, Mahoniowa, Majowa, Maksymiliana Buhla, Malinowa, Malwowa, Marokanów, Mieszka I, Na Niwie, Na Okrzeszyńcu, Nacyńska, Niedobczycka od nr 1 do 105Z, Obrońców Rybnika, Obwiednia Południowa od nr 24 do końca, Orzepowicka, Pawła Cierpioła, Pawła Stalmacha, Pełczyńskiego, Piownik, Platanowa, Plebiscytowa, Pod Lasem, Pod Szybem, Polna, Popiela, Poprzeczna, Przedmieście, Raciborska od nr 15 do 179Z nieparzyste i od nr 24 do 190Z parzyste, Rolnicza, Równa, Serdeczna, Sławików, Smolna, Sowia, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stolarskiego, Szczęść Boże, Szczęśliwa, Szkolna, Środkowa, św. Jadwigi, św. Józefa od nr 1 do 75Z nieparzyste i od nr 24 do 84Z parzyste, Świerkowa, Targowa, Topolowa, Torfowa, Ujejskiego, Wandy, Wawelska, Wiatraczna, Wiejska od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Wierzbowa od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Wincentego Pola, Wincentego Witosa, Władysława Broniewskiego, Władysława Stanisława Reymonta od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 10 do końca parzyste, Wodzisławska od nr 1 do 209Z nieparzyste i od nr 2 do 202Z parzyste, Wyboista, Zamiejska, Zamysłowska, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicka, Zielona, Żołędziowa od nr 1 do 83Z, Żytnia

