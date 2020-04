Wszystko będzie dobrze! Rybnicki szczupak uspokaja z billboardów ZDJECIA

Co ważne, na miejskich billboardach znajdziemy nie tylko najważniejsze zalecenia w walce z koronawirusem, ale też optymistyczne przesłanie szczupaka z rybnickiego herbu: Wszystko będzie dobrze!

– Zagrożenie, z jakim mamy do czynienia, wymaga od nas odpowiedzialnego zachowania. Kluczowe działania, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się epidemii to stosowanie podstawowych zasad higieny, zachowanie dystansu społecznego i szczerość w kontaktach ze służbami medycznymi. Stosując się do tych zasad, mamy dużą szansę na to, że „wszystko będzie dobrze”, że pokonamy zagrożenie i za jakiś czas wrócimy do normalnego życia – mówi Piotr Kuczera prezydent Rybnika.