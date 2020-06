TOP 7 najmodniejszych osiedli w Rybniku. Tu wielu chce mieszkać. Ile kosztują mieszkania?

Wcześniej takie kameralne osiedla powstały też m.in. w rejonie ulicy Stawowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Oczywiście wielu może tylko pomarzyć. Często kupujący najpierw pytają o najmodniejsze osiedla, a życie, czyli ich zdolność kredytowa weryfikuje te ambicje i pozostają im tańsze lokalizacje.

- Za metr kwadratowych w nowym budownictwie trzeba zapłacić od 4,5 do 5,6 tys. złotych, to niemało w porównaniu do 2,8 do 3,5 tys zł za m kw. w wielkiej płycie – mówi Daria Gawlik-Stefanek.

Chociaż przyznaje, że w ostatnich miesiącach – też trochę z powodu koronawirusa – większym zainteresowaniem cieszą się domki jednorodzinne i działki niż mieszkania w blokach (ludzie wolą teraz zaszyć się w ciszy, gdzieś dalej od większych skupisk ludzi), to jednak można też pokusić się o ranking popularniejszych blokowisk.