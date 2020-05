Szumowski: "najbliższe dni pokażą opanowanie zakażeń na Śląsku czy robimy "dwie prędkości"

Przypomniał o akcji badań przesiewowych górników pracujących w kopalniach, w których wystąpiła największa ilość zakażeń. Przypomnijmy, chodzi o pracowników pięciu kopalń: Jankowice, Murcki – Staszic, Sośnica należących do Polskiej Grupy Górniczej, KWK Pniówek zarządzanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz KWK Bobrek Węglokoksu.

Do tej pory, od minionego czwartku, wykonano już blisko 2000 takich badań. Chodzi o pracowników pięciu kopalń: Jankowice, Murcki – Staszic, Sośnica należących do Polskiej Grupy Górniczej, KWK Pniówek zarządzanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz KWK Bobrek Węglokoksu. W każdym z tych zakładów planowane jest pobranie wymazów od 500 pracowników – łącznie 2500 próbek. Jutro, tj. w niedzielę, przebadanych ma być jeszcze więcej: po 1000 z każdej z wymienionych kopalń.

– W tych poważnych informacjach jest jedna tak naprawdę dobra – można powiedzieć, że szczęśliwie ponad 95% tych osób, które mają dodatni wynik, przechodzi infekcję całkowicie bezobjawowo, w związku z tym nie zagraża ich życiu i zdrowiu na dzień dzisiejszy jakaś poważna sytuacja. Ale oczywiście mając świadomość tego, że Śląsk jest gęsto zaludnionym terenem, gdzie jest zlokalizowanych bardzo dużo zakładów pracy, chcemy tą akcję ciągnąć do momentu, dopóki nie będzie całkowicie opanowana sytuacja w tych ogniskach, bo to są po prostu duże ogniska. Wiemy, że praca w kopalni jest pracą bardzo ciężką, bardzo trudno tam utrzymać taki reżim sanitarny jak my chcemy utrzymać w pozostałych zakładach pracy – podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Tłumaczył, że do górników wysłano 30 tysięcy esemesów z prośbą by pozostali w domach.