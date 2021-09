Rybnik: Rafał A. chciał wysadzić sąsiada w powietrze. Skonstruował bombę i wrzucił na jego posesję! Mogli zginąć ludzie!

Mężczyźni byli od dłuższego czasu skonfliktowani - to typowy sąsiedzki konflikt. Kiedyś się nawet kolegowali, ale doszło między nimi do konfliktu słownego i od tamtego czasu ze sobą nie rozmawiają. Poszkodowany tlumaczył, że już od dłuższego czasu sąsiad mu dokuczał. W końcu 41-latek skonstruował z metalowej rurki i prochu strzelniczego ładunek i wrzucił na jego posesję w Niedobczycach przy ulicy Janasa! Bombiarz z Rybnika został aresztowany. Okazuje się, że na swoim koncie ma nie tylko to przestępstwo. Pirotechnicy uznali, że skonstruowana przez niego bomba z lontem mogła zabić ludzi. Wykonali na poligonie eksperyment procesowy, który to potwierdził.