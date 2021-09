Rybnik: Potrącenie pieszej na pasach. Kobieta jest w ciężkim stanie

Do poważnego wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Około godziny 19.10 na oznakowanym przejściu dla pieszych jadący w kierunku centrum miasta 23-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, potrącił pieszą przechodzącą ze strony lewej na prawą. 34-latka z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Rybniku. Przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają rybniccy śledczy.

- W związku z potrąceniem niechronionego uczestnika ruchu drogowego kolejny raz przypominamy, że kierujący mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Pamiętajmy, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na drogę. Tylko w ten sposób unikniemy niebezpiecznych zdarzeń - apeluje Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.