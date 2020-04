Rybniczanie odtwarzają znane dzieła sztuki siedząc w domach. Nowe wyzwanie spodobało się internautom ZDJĘCIA

- Od jakiegoś czasu widziałam tę zabawę w sieci, bo obserwuję muzeum Getty'ego w Los Angeles. Oni jako pierwsi zaczęli to robić, potem nasze muzea się włączyły. Chodziło mi to po głowie przez ileś dni. Gdy siedzi człowiek w domu, różne pomysły mu do głowy przychodzą - śmieje się Małgorzata Płoszaj.

- W nocy kombinowałam co mogę zrobić, jaki obraz mogę odtworzyć. A z uwagi na to, że "Dziewczyna z perłą" to według mnie to najpiękniejszy portret świata, jaki kiedykolwiek został namalowany - widziałam go kiedyś na żywo w Hadze, postanowiłam zrobić właśnie ten obraz - mówi.