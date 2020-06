Ruszyły zapisy na XV Rajd Papieski w Rybniku

Zgłoszenia i zapisy, poprzez formularz na stronie www.mosir.rybnik.pl przyjmowane są do 22 czerwca. Opłata wynosi 10 zł dorośli, 5 zł dzieci i młodzież do 15. roku życia.

Start rajdu będzie usytuowany na parkingu obok kąpieliska Ruda, meta na terenie ośrodka wypoczynkowego w Rybniku-Kamieniu. Uczestnicy będą musieli pokonać trasę o długości ok. 33 km.

– Aktualnie obowiązujące restrykcje pozwalają na zorganizowanie naszego rajdu rowerowego. Impreza odbędzie się w sobotę, 27 czerwca z limitem uczestników 150 osób. Uczestnicy będą startować co 15 minut, w 15-osobowych grupach. Zapisując się na rajd, poprzez specjalny formularz, wybieramy grupę, w której chcemy startować. Pierwsza na trasę wyruszy ok. godz. 11 – informuje Daria Kudio, kierownik Działu Organizacji Imprez rybnickiego MOSiR-u.

MOSiR Rybnik zaprasza do udziału w jubileuszowej, 15. edycji rowerowego Rajdu Papieskiego.

– Ze względy na stan epidemiczny opłat można dokonywać tylko droga elektroniczną. Prosimy również o przestrzeganie wszystkich niezbędnych zasad, związanych z obostrzeniami sanitarnymi, jak chociażby zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami rajdu – dodaje Daria Kudio.

XV Rajd Papieski

Data: sobota, 27 czerwca

Start: parking obok kąpieliska Ruda (w godz. 10-13)

Meta: ośrodek wypoczynkowy Rybnik-Kamień

Zapisy: do 22 czerwca (w tym roku dla uczestników przygotowano pamiątkową koszulkę, żeby otrzymać ją w odpowiednim rozmiarze, należy zapisać się oraz dokonać opłaty do 18 czerwca)

Punkt informacyjny: boiska RKP (obok kąpieliska Ruda), czynny w dniu imprezy od godziny 10:00 do 13:00.

Szczegóły, regulamin TUTAJ