Przedszkola w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Rybniku?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna dla rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.