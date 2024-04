Prokurator chce 4,5 roku więzienia dla Grzegorza J., byłego posła PiS z Rybnika. "Był uważany w środowisku za wszechmogącego"

4,5 roku więzienia dla byłego posła Grzegorza J. z Rybnika? Tego chce prokurator

"Każda działalność polityczna opiera się na systemie rekomendacji"

Jego zdaniem, w jednym przypadku to, co według oskarżenia miało być łapówką dla jego klienta, było w istocie zwrotem długu, a w innym - z przekazanych posłowi pieniędzy zakupiono cegiełki na budowę pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich. Obrońcy wskazywali ponadto, że to nie sami świadkowie oskarżenia przyszli do CBA, by złożyć zeznania obciążające J. i innych oskarżonych - to CBA zgłosiło się do tych świadków, wcześniej prowadząc działania operacyjne. Później – twierdzi obrona – sugerowano im treść zeznań, manipulowano nimi i wywierano psychologiczną presję. Według mec. Bergiera, jednemu ze świadków agenci Biura mówili, że "trzeba zniszczyć J.". Dopiero w sądzie mogli oni mówić swobodnie, co skutkowało zmianą treści zeznań – przekonywała obrona.