Pożar domu w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Rodzina straciła dach nad głową ZDJĘCIA

W niedzielę 5.04 wieczorem wybuchł pożar domu w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Rodzina straciła dach nad głową.

- Zgłoszenie o pożarze na Wolnej otrzymaliśmy o godz. 19. Pięć osób ewakuowało się budynku jeszcze przed naszym przybyciem. Spłonął dach i poddasze. Straty oszacowaliśmy na 100 tysięcy złotych - informuje Bogusław Łabędzki, rzecznik straży pożarnej w Rybniku.

Póki co, nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W akcji gaśniczej, która trwała do godz. 23 wzięły udział 4 zastępy strażackie, w sumie 18 strażaków.