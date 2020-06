Pierwsza Komunia Święta w Bazylice Świętego Antoniego w Rybniku. Dzieci długo czekały na ten dzień ZDJĘCIA

Długo czekali na ten dzień, dłużej niż zwykle, ale w końcu się udało. Eliza, Wiktoria, Przemek i Miłosz przystąpili dziś do pierwszej Komunii Świętej w Bazylice św. Antoniego w Rybniku.

- Długo czekaliśmy, ale warto było czekać. Mamy piękny dzień, pogoda dopisała – mówili nam Julianna Sitarska i Zdzisław Sitarski, rodzice Przemka. Chłopiec poszedł szybciej do komunii niż część jego kolegów z klasy, którzy będą mieli komunię dopiero we wrześniu.

Podobnie jak Wiktoria.

- To jest przeżycie inne, niż zawsze, dzieci jest mniej, inaczej się do tej Komunii Świętej przygotowywało. Ale my zdecydowaliśmy się już nie czekać – mówią Dorota i Wojciech Murowie, rodzice Wiktorii.

Pani Dorota przyznaje, że przyjęcie dziś będzie skromne.

- Z przyjęciem poczekamy na bezpieczniejszy czas. Dziś tylko obiad wąskim gronie – dodaje.