Nojwiyncy uciechy ze Świont majom bajtle bo majom fraj łod szule [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

"Łowce moje łowce, niych je pasie fto chce, jo ich paść niy byda do Betlyjem ida..." śpiywała bes Świynta Bożego Narodzynia moja oma Hyjdla. Nikaj indzi niy słyszołech takij śpiywki, szukołech we internecie, kaj mo być wszysko, ale tysz niy znodłech. Asz bes cufal, bo po drodze trefiłech na dożinki do Wisły, we korowodzie szła grupa starych Goroli ze śpiywym "Łowce moje łowce, niych je pasie fto chce", niy śpiywali do Betlyjem bo to było przeca bes lato.

Przi krisbaumie Oma śpiywała tysz "Stille Nacht" i " O Tannenbaum, o Tannenbaum) i inksze kolyndy. Fater śpiywoł kolyndy ze ksionżek kościelnych, (książeczki do nabożeństwa) groł tysz na łorgankach, tera niy trza wysilać gardła bo kolynd i pastorałek idzie słuchać we telewizorze łod rana do wieczora, platow ze kolyndami mom tysz asz za tela, niy do sie fszyskich posuchać.