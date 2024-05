Niespodzianka w Rybniku. Przewodniczący rady miasta wybrany dopiero w czwartym głosowaniu. Kto się wyłamał z koalicyjnej większości?

W trakcie sesji radni wybrali również spośród siebie przewodniczącego rady, którym został Krzysztof Szafraniec. Zanim jednak sfinalizowano wybór, rajcy podchodzili do urny aż cztery razy. To duża niespodzianka, gdyż Koalicja Obywatelska wraz z ugrupowaniem Wspólnie dla Rybnika ma większość w radzie. Tymczasem, któryś z rajców nie zagłosował tak jak jego koledzy z koalicji prezydenckiej. Skutek był taki, że Szafraniec miał poparcie niezmiennie 12 radnych. A to za mało, by wygrać głosowanie. Dopiero w ostatnim rozdaniu dostał 13 głosów i mandat do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.

Na pytanie, kto się wyłamał z grona koalicjantów, nie otrzymamy odpowiedzi, bo głosowanie było rzecz jasna tajne. Jak będą wyglądały kolejne głosowania w innych sprawach? Nie wiadomo, na razie.