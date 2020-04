Młodzież Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego trenuje codziennie w domach mimo koronawirusa ROZMOWA ZDJĘCIA

Od tamtej pory, już od trzech tygodni młodzież należąca do RKJJS intensywnie trenuje, mimo, że nie mogą wychodzić z domu i spotkać się w klubie. Każdego dnia zawodnicy RKJJS dostają od swojego trenera zestaw ćwiczeń do wykonania w domu. Każdego dnia "wrzucają" swoje zdjęcia na klubowego facebooka, dokumentując udział we wspólnych ćwiczeniach. W ten sposób członkowie RKJJS już od trzech tygodni udowadniają, że tworzą klub na dobre i na złe i trenują nawet w czasie epidemii koronawirusa.

Już trzy tygodnie temu, 15 marca na facebooku Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego pojawił się taki wpis: Od poniedziałku wdrażamy plany treningowe do wykonania w domu. Dziennie na naszej stronie będzie rozpisany plan treningowy na dany dzień. Po wykonaniu ćwiczeń każdy informuje pod postem że trening w domu został zrobiony. Zawodnicy podchodzimy do tego poważnie. Zachęcamy już teraz do dzielenia się z nami również zdjęciami z Waszej aktywności umieszczanymi pod postem konkretnego dnia i treningu. Jeżeli któreś z dzieci nie ma faceeboka to post umieszcza rodzic - napisał trener RKJJS 15 marca do swoich klubowiczów na facebooku i ruszyło.

Witam serdecznie wszystkich w tym trudnym dla nas czasie. Staramy się aby utrzymać sprawność fizyczną naszych zawodników i ćwiczymy, niestety tylko online. Dziennie jeden z Trenerów Klubowych przekazuje zestaw ćwiczeń do wykonania dla naszych klubowiczów (myślę , że nie tylko dla nich bo rodzice też w to się włączają). Po wykonaniu zadania informują nas o zrealizowanym treningu za pomocą sms, czy na facebooku czy whatsapp czy telefonicznie. Ponadto cały czas jestem w kontakcie telefonicznym czy też w postaci wideo z zawodnikami, którzy chcą wykonać coś więcej niż zadane ćwiczenia. Treningi do wykonania są od poniedziałku do piątku. Cieszymy się, że taka duża ilość naszych klubowiczów się angażuje i realizuje ćwiczenia. Dodatkowy dla zawodników będziemy zaczynać treningi w postaci wideo za pomocą komunikatorów społecznych aby jeszcze bardziej realizować nasze zadania.

Są to podstawowe ćwiczenia aby utrzymać sprawność fizyczną i techniczną zawodników oczywiście na tyle, ile to możliwe, czyli ćwiczenia siłowe, szybkościowe, techniczne np. drille, wejścia do rzutów, kopnięcia, uderzenia itp

Co to za ćwiczenia? Ogólnorozwojowe, czy jednak z elementami ju jitsu?

Jak trenować ju jitsu w pojedynkę, czy to możliwe?

Na pewno jest to bardzo utrudnione. To jest jednak sport łapany, gdzie potrzebny jest partner do ćwiczeń. Jednakże aby cokolwiek robić to można sobie powtarzać ćwiczenia techniczne ( drille, uderzenia, kopnięcia, walka z cieniem) na które nie zawszy był czas czy ochota, i w ten sposób w tym aspekcie walki można znacznie poprawić swoją " grę", oraz poprawić swoją kondycję w danych aspektach. Zawsze mówię swoim zawodnikom, że poszczególne szczegóły danej techniki są bardzo ważne, przez to wygrywa się walkę. Zdecydowanie łatwiej mają osoby które mają rodzeństwo czy partnerów życiowych, którzy pomogą im w treningu, i mają możliwość poszerzenia go o wile więcej rzeczy technicznych.

Czy zainteresowanie ćwiczeniami wzrasta czy słabnie?

Zainteresowanie ćwiczeniami cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie co nas bardzo cieszy. Znaczy to, że klubowicze podchodzą do tego poważnie, a my jak trenerzy jesteśmy bardzo zadowoleni.