Sale i hale sportowe w Rybniku będą otwarte od 18 maja na razie dla klubów

- Rekreacyjne korzystanie z obiektów przez osoby indywidualne, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym mieście, nadal jest niemożliwe. Termin zmiany tej decyzji obecnie nie jest znany i zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią – mówi Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR.

Limity osób, mogących jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni. Na halach o powierzchni do 300 m² jednocześnie może przebywać 12 zawodników plus trener, od 301 m² do 800 m² – 16 plus 2 trenerów, od 801 m² do 1000m² – 24 plus 2 trenerów, powyżej 1000m² – 32 zawodników i 3 trenerów.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak: