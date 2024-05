Miss Matury 2024. Zdolne i piękne maturzystki z woj. śląskiego na swoim najważniejszym egzaminie - zobacz ZDJĘCIA

Miss Matury 2024. Zdolne i piękne maturzystki z woj. śląskiego

Matura to nie tylko egzamin i wiedza. Dla wielu to okazja, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony także pod kątem mody - i nic w tym dziwnego! Jak więc wyglądają dzisiejsze maturzystki? Często są w krótkich spódnicach, jeśli w spodniach, to ciekawie wystylizowanych. W modzie rządzi biel i czerń, ale nadrabia się dodatkami.

Zobacz zdjęcia maturzystek z poszczególnych miast woj. śląskiego: