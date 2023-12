Przedszkola w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Warto zadbać o rozwój dziecka jak najwcześniej. W tym celu możesz je zapisać do jednego z przedszkoli w Rybniku. Przejrzyj adresy placówek dostępnych w tym artykule. Dowiedz się także, kiedy jest początek rekrutacji i jakie kryteria są w nich brane pod uwagę, a także jak ważne jest, by Twoje dziecko jak najwcześniej rozpoczęło lekcje funkcjonowania w grupie.

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może sama placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Rybniku?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach zaczynają się zwykle w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne przedszkola w Rybniku działają na podstawie przepisów, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo w samej placówce.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w przedszkolach publicznych w Rybniku znajdziesz na ich stronach oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi: wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Rybniku?

Edukacja przedszkolna pozostaje bardzo istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w grupie sprzyja przyswajaniu podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.

Lista wizytówek przedszkoli w Rybniku

Poniżej znajduje się lista wizytówek przedszkoli. Możliwe, że wybierzesz wśród nich placówkę dla Twojego dziecka.

