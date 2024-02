Lepszy Rybnik wystawił swojego kandydata na prezydenta. To Tomasz Pruszczyński. "Chciałbym przywrócić Rybnikowi dawną świetność"

Jak zaznaczał kandydat Lepszego Rybnika, trwająca kampania wyborcza będzie trudna przede wszystkim dla obecnego prezydenta.

- Nie będziemy brali jeńców. Będziemy wytykali błędy i będziemy mówili bardzo konkretnie o tych błędach. Do tej pory zarzucano nam, że hejtujemy. Nie, my pokazujemy co jest źle, ale wskazujemy też jak to rozwiązać, jak to powinno wyglądać. Jeżeli ktoś buduje dzisiaj za 16 mln zł 10 mieszkań socjalnych, to jest to patologia. Za takie pieniądze można byłoby kupić 40-50 mieszkań socjalnych. To są takie konkretne przykłady, których jest bardzo dużo w mieście. Będziemy to pokazywali, a potem będziemy chcieli to wszystko zmieniać - mówił Tomasz Pruszczyński.