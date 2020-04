Jechaliśmy otwartą drogą w Rybniku! Jak było? Co warto wiedzieć jadąc nową drogą regionalną Racibórz-Pszczyna?

Dziś (10.04) o godzinie 12.02, czyli dwie minuty po oficjalnym otwarciu nowej drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna w Rybniku wjechaliśmy na trasę. Jakie wrażenia z jazdy? Co warto wiedzieć jadąc otwartym dziś 10-kilometrowym, rybnickim odcinkiem drogi Racibórz-Pszczyna?

Drogowskazy na Rybnik w Żorach jeszcze przekreślone

Na drogę regionalną wjechaliśmy drogą Śródmiejską, rozpoczynającą się na nowym rondzie na Obwiedni Południowej, tuż obok "mostu zamysłowskiego.

Znajdujące się przy rondzie drogowskazy "Żory" i "Pszczyna" już nie są przekreślone. Jasne - nic w tym dziwnego, wszak droga otwarta, ale warto to odnotować, gdyż w Żorach na wjeździe na drogę regionalną jeszcze o godz. 12.30 kierunkowskaz z napisem "Rybnik" był przekreślony.

Znaki z ograniczeniem do 70 km/h obrócone na mostach zatem nie obowiązują

Wjeżdżamy na trasę na Węźle Śródmiejskim i zaczyna się... bajka. Jedzie się pięknie i szybko pokonuje odległości.

No właśnie szybko... Co ważne ustawione przed mostami na okres zimowy znaki ograniczające prędkość do 70 km na godzinę - owszem stoją przy drodze, ale są obrócone, prostopadle do jazdy, a więc już nie obowiązują. Na trasie można rozpędzić się do 100 km na godzinę.