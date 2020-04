Droga Racibórz-Pszczyna dziś otwarta! Rybnicki fragment Drogi Regionalnej otwarty od południa w piątek 10.04 WIDEO

- Trochę szkoda, że otwarcie tej najważniejszej w historii rozwoju Rybnika drogi, wypadło w czasie, w którym ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, nie za bardzo mamy okazję by z niej korzystać. Nie zmienia to jednak faktu, że to niezwykle ważny, długo oczekiwany dzień dla naszego miasta. Ta droga nie tylko na stałe zmienia krajobraz południowej części Rybnika, ale co ważniejsze – staje się osią jego dalszego rozwoju, naszym oknem na świat – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani byli w proces powstawania tej inwestycji, wszystkim, których wiara i determinacja doprowadziły do tego, że to co przez lata wydawało się mrzonką, mogło dziś stać się faktem. Pozostaje mi dodać: szerokiej drogi!