Izabela Rajca ogłasza start w wyborach samorządowych. Chce zostać burmistrzem Czerwionki-Leszczyn

Izabela Rajca, radna z Czerwionki-Leszczyn potwierdziła swój udział w nadchodzących wyborach samorządowych, w trakcie których będzie ubiegała się o stanowisko burmistrza. Jak podkreśla, decyzję podjęła po wielu rozmowach i zachętach ze strony samych mieszkańców.

- Żyjąc tu na co dzień, aktywnie wypełniając obowiązki radnej Rady Miejskiej, spotykając się i rozmawiając z Wami mam swoje spostrzeżenia oraz przemyślenia, mam pomysły na Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny – przede wszystkim na jej rozwój i na to, by żyło nam się w niej lepiej - podkreśla Izabela Rajca.