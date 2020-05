Dramat w Rybniku. 34-letnia kobieta wyrzuciła z okna 11-miesięcznego syna! NOWE INFORMACJE

Kobieta została zatrzymana. Na miejscu pracuje prokurator i ekipa dochodzeniowo śledcza. Po przebadaniu na alkomacie okazało się, że kobieta jest trzeźwa. Chłopczyk trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze jego stan określają jako stabilny.

- Obecnie dziecko jest w trakcie intensywnych badań, co do rokowań, musimy jeszcze trochę poczekać - mówi Wojciech Gumułka, rzecznik katowickiego szpitala.

Na przesłuchanie pojechał także ojciec dziecka. Sąsiedzi rodziny są zszokowani tym, co się stało. - Byłem w kościele, gdy słyszeliśmy policyjne syreny. Potem helikopter. Rodzina G. jest bardzo w porządku, mają dwójkę dzieci, zawsze pięknie się nimi opiekowali - mówi nam jeden z sąsiadów.

- Mieszkają z matką, ojciec zmarł. To młodzi ludzie, przed 40-tką. Za domem placyk zabaw, często tam z dzieciakami się bawili. To niepojęte, dramat dla wszystkich - dodaje sąsiad.

- To jest dobra rodzina. Ja jeszcze w to nie wierzę. Naprawdę tu nigdy nic takiego się nie działo. Człowiek jednak nie wie, co się dzieje za ścianami domu, jak się okazuje - dodaje kolejna sąsiadka.